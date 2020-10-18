РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Юнармейская команда «Витязь-Быково» победила в слете «Патриоты Подолья» ко Дню памяти Подольских курсантов, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

На базе «Дома Юнармии» 17 октября прошел традиционный слет юнармейских отрядов городского округа Подольск в рамках XVIII слета «Патриоты Подолья», посвященного Дню памяти Подольских курсантов. Участниками стали учащиеся 25 отрядов общеобразовательных организаций Подольска.

«В результате двухдневных состязаний в упорной борьбе третье общекомандное место заняли юнармейцы отрядов, «Память» школы №18 имени Подольских курсантов, «Молодая гвардия» школы №11 и «Варяг» школы №35. Второе место завоевали юные патриоты клубов «Будимир» школы поселка МИС и «Пламя» гимназии имени Подольских курсантов, а первое место — «Витязь-Быково» Быковской школы», - говорится в сообщении.

Программа слета состояла из 10 состязаний: военно-спортивная игра «Зарница», сборка-разборка автомата Калашникова, полоса препятствий и других. Впервые в ознакомительной версии был представлен конкурс «Одеть бойца спецназа».