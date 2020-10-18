РИАМО - 18 окт. Чтобы проинформировать столичные власти о переводе сотрудников на дистанционную работу, работодатель должен заполнить форму и указать данные на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Работодатели должны сообщать правительству Москвы о количестве сотрудников на удаленке. Таких работников должно быть не менее 30%. Работать из дома также должны люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Продолжать посещать рабочие места могут те, без чьего присутствия компания обойтись не может. Такой порядок действует по 28 октября.

«Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно», - говорится в сообщении.

Еще одной мерой по борьбе с коронавирусом стал перевод на дистанционное обучение школьников с 6 по 11 классы с 19 октября. Старшеклассники не смогут ездить на городском транспорте по льготным билетам.

С 19 октября по 1 ноября прекратятся занятия в учреждениях дополнительного образования и детских досуговых организациях, которые находятся в подчинении правительства Москвы. При этом детские сады продолжат работу. ​

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.