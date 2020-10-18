РИАМО - 18 окт. В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево днем в воскресенье отменили и задержали свыше 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержан один рейс, шесть отменили. В аэропорту Домодедово два рейса задержаны, 10 отменили. В аэропорту Шереметьево задержали четыре рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья об ухудшении видимости из-за тумана в воскресенье.

Кроме того, в Московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 метров в секунду.