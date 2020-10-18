РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 окт. В подмосковных Люберцах возобновил работу оперативный штаб волонтеров, желающие присоединиться к волонтерскому движению могут отправить заявку на электронную почту, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы возобновил свою работу оперативный штаб волонтеров. В период пандемии многие жители, особенно преклонного возраста, а также люберчане, имеющие инвалидность, хронические заболевания, одиноко проживающие пенсионеры, оказались в очень непростой ситуации. Помочь им могут только добровольцы: доставить домой продукты и лекарственные препараты, оплатить услуги ЖКХ и связи, вынести мусор, выгулять домашнего любимца»,- написал Ружицкий в «ВКонтакте».

Ружицкий отметил, что если у жителей округа есть желание и возможность присоединиться к волонтерскому движению, то можно отправить заявку на электронную почту: lubvolonter@gmail.com.