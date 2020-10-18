РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Волонтеры подмосковного Подольска перечислили средства на покупку лекарства больной девушке из Вологды, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Продолжаем помогать Кристине Егоровой из Вологды в лечении. Несколько месяцев назад девушка обратилась к нам за поддержкой. Мы попросили Кристину прислать нам все медицинские выписки, заключения, эпикризы, рецепты и после проверки начали оказывать ей регулярную помощь в приобретении одной пачки лекарства «Зипрекса». Несколько дней назад в очередной раз перевели средства на лекарство», - говорится в сообщении.

У девушки выявили серьезное неврологическое заболевание, на дорогие лекарства у ее семьи нет средств. Более того, она проживает с отцом на пенсии, а мать бросила ее.