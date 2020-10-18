РИАМО - 18 окт. Чтобы пройти тест на коронавирус, надо прийти в одну из 207 столичных поликлиник с паспортом и полисом ОМС, запись ведется в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
На входе в поликлинику измерят температуру и попросят надеть средства индивидуальной защиты.
Жители столицы могут самостоятельно записаться на прохождение тестирования по желанию. Это можно сделать на сайте mos.ru, если пациент прикреплен к поликлинике. Если человек не прикреплен к поликлинике, то записаться можно по телефону в ближайшем пункте сдачи крови. У несовершеннолетних анализы на Covid-19 не берут. Люди с симптомами болезни для сдачи теста не допускаются. При обнаружении антител рекомендуют соблюдать домашний режим в течение двух недель.
В обязательном порядке проверяют на коронавирус всех беременных, которые поступают в городские стационары. Если у матери заподозрили или подтвердили Covid-19, то обследуют и младенца. Медицинский персонал также проходит тестирования.
При необходимости работодатель может организовать тестирование для своих сотрудников на территории организации или в поликлинике. Получить консультацию можно при обращении в одно из медицинских учреждений.
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Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
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