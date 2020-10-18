РИАМО - 18 окт. Чтобы пройти тест на коронавирус, надо прийти в одну из 207 столичных поликлиник с паспортом и полисом ОМС, запись ведется в формате онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На входе в поликлинику измерят температуру и попросят надеть средства индивидуальной защиты.

«Диагностика Covid-19 основана на методе полимеразной цепной реакции. Для анализа медики берут мазок из носа и ротоглотки, пробы направляются в референс-лаборатории. Для получения результата требуется определенное время», - говорится в сообщении.

Жители столицы могут самостоятельно записаться на прохождение тестирования по желанию. Это можно сделать на сайте mos.ru, если пациент прикреплен к поликлинике. Если человек не прикреплен к поликлинике, то записаться можно по телефону в ближайшем пункте сдачи крови. У несовершеннолетних анализы на Covid-19 не берут. Люди с симптомами болезни для сдачи теста не допускаются. При обнаружении антител рекомендуют соблюдать домашний режим в течение двух недель.

В обязательном порядке проверяют на коронавирус всех беременных, которые поступают в городские стационары. Если у матери заподозрили или подтвердили Covid-19, то обследуют и младенца. Медицинский персонал также проходит тестирования.

При необходимости работодатель может организовать тестирование для своих сотрудников на территории организации или в поликлинике. Получить консультацию можно при обращении в одно из медицинских учреждений.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.