РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 окт. Врачи роддома подмосковного Подольска успешно удалили у женщины узел миомы в матке размером с мяч, специалисты призвали женщин внимательно следить за своим здоровьем, сообщается в группе «Подольский роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«Специалистам подольского роддома судьба подкину очередную задачу: нерожавшей молодой женщине пять лет назад провели гистероскопическую резекцию узла миомы (была срезана часть узла со стороны полости матки), потом – искусственный климакс, а затем снова начался рост узла. Сначала мы подняли гемоглобин, сделали гистероскопию и увидели, что огромный «мяч», висящий в полости матки, и есть узел миомы! Этот узел наши врачи благополучно удалили», - говорится в сообщении.

Специалисты просят женщин внимательно следить за своим здоровьем и своевременно обращаться за квалифицированной помощью.