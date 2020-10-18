РИАМО - 18 окт. В Подмосковье и столице до 23:00 19 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15-20 метров в секунду действует до 23:00 19 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Костромской, Владимирской и Тульской областей.

В воскресенье из-за влияния активного циклона в Московском регионе будет облачно, временами пройдут дожди, максимальная температура составит плюс 7 градусов.

19 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Порывы ветра будут усиливаться до 15-16 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 1-3 градуса, днем — 5-7 градусов.