РИАМО - 18 окт. Жителям столицы, относящимся к группам риска, во время пандемии коронавируса рекомендуют избегать контактов с домашними животными, несмотря на то, что нет доказательств передачи вируса от животного к человеку, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Представителям групп риска рекомендуется избегать тесного контакта с домашними животными. Если нет возможности передать кому-то питомца, необходимо тщательно соблюдать правила гигиены и использовать маску», - говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации по охране здоровья животных Международного эпизоотического бюро, каких-либо подтверждений заражения животных Covid-19 нет. Случаев передачи вируса между людьми и их питомцами также не зафиксировали. Кроме того, насекомые также не считаются переносчиками коронавируса.

Заразиться можно воздушно-капельным путем при непосредственном контакте с заболевшим. Вирус также способен попасть в организм после прикосновений к лицу, если ранее человек дотрагивался до поверхностей, на которых находился Covid-19.

На пластике инфекция держится порядка пяти дней, на алюминии до восьми часов, а, например, на деревянных поверхностях - около четырех дней.

Через вентиляцию коронавирус не может попасть в квартиру. ​

Сдать тест на Covid-19 можно в 207 поликлиниках столицы. Для этого необходимо взять с собой паспорт и московский полис ОМС.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.