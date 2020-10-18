РИАМО - 18 окт. В Московской области до 16:00 воскресенья местами образуется туман, в результате чего видимость ухудшится до 500-700 метров, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС рекомендуют во время тумана не выходить на улицу жителям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, пешеходам — быть внимательными при переходе дорог и улиц, водителям — строго соблюдать правила дорожного движения, снизить скорость движения, включить противотуманные фары.

Кроме того, автолюбителям стоит воздержаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, от резкого торможения на скользкой дороге. В ведомстве напомнили, что в тумане пешеходы хуже ориентируются на дороге.