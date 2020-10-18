РИАМО - 18 окт. Столичный театр «Золотое кольцо» могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей за несоблюдение масочно-перчаточного режима на концерте группы «На-На», сообщил журналистам в воскресенье главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Владимир Комаров.

«ОАТИ 17 октября проведен мониторинг соблюдения перчаточно-масочного режима во время проведения концерта группы «На-На» в театре «Золотое кольцо» по адресу: Тимирязевская улица, дом 17. В ходе мониторинга выявлены нарушения указанного режима, в театр допускались граждане без перчаток, в фойе некоторые граждане находились без масок», — сказал Комаров.

Он отметил, что администрации указали на нарушения, после чего посетителям раздали перчатки и требовали не снимать маски.

За нарушение руководство театра вызовут для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ. Театр могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- После перенесенной болезни организм может потерять антитела к Covid-19 в течение одного-двух месяцев, сообщил академик РАН Арег Тотолян:

«Иммунная система как-то отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц, полтора, два от этих антител не осталось и следа», - сказал Тотолян в эфире телеканала «Россия 1».

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.