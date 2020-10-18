РИАМО - 18 окт. Несколько маршрутов наземного транспорта в столице изменятся в октябре, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 24 октября конечная остановка электробуса Т14 и автобусов Т14к и №171 «Электрозаводский мост» будет перенесена с Электрозаводской улицы на площадь Журавлева к дому 2, строению 2», - говорится в сообщении.

Эти изменения на востоке Москвы связаны с проведением строительных работ на улице Электрозаводской.

В ТиНАО с 26 октября начнет в другое время ходить автобус №879, который едет от поселка Марьино до 3-го микрорайона города Московский. Время отправления с остановки «Марьино» увеличится: с 06:49 до 23:44 вместо с 07:27 до 21:45. От остановочного пункта «3-й микрорайон Московского» автобусы продолжат стартовать с 05:55, но время отправления последнего продлят до 23:06.

В центре столицы на маршруте К с 26 октября на смену автобусам придут электробусы. Они поедут от станции метро «Китай-город» до кинотеатра «Ударник» и проследуют мимо Большого Устьинского моста, станции метро «Павелецкая» и улицы Большая Полянка.

С появлением нового маршрута улучшится транспортная доступность социальных объектов в районе Замоскворечье. ​

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