РИАМО - 18 окт. В столице взяты под стражу мужчины, которых обвиняют в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции на западе города, сообщила представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, 15 октября 2020 года мужчины на детской площадке во дворе дома по Филевской улице нарушали общественный правопорядок.

«В ответ на законные требования представителей власти, прибывших по указанному адресу, двое мужчин начали оскорблять сотрудников полиции, впоследствии один из них применил к полицейскому физическую силу», — сказала Иванова.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статьям 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».

С фигурантами дела проведены необходимые следственные действия. Расследование дела продолжается.