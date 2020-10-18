РИАМО - 18 окт. На автовокзалах «Мострансавто» за вечер 17 октября повышенную температуру тела (выше 37 градусов) выявили у 40 пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На 42 автовокзалах предприятия начали измерять температуру тела пассажиров. Сначала за вечер 17 октября выявили 30 человек с повышенной температурой.
«Уже у 40 пассажиров за вечер выявили температуру», — говорится в сообщении.
Жителям Подмосковья рекомендуется при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.
В общественных местах и в транспорте жителям Подмосковья необходимо надевать защитные маски.
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18 ОКТЯБРЯ
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