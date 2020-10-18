РИАМО - 18 окт. На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидаются отрицательные температуры в ночные часы и осадки с мокрым снегом, сообщил в воскресенье РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«В первую половину предстоящей недели <...> погода будет холодная, ветреная, облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом. Это понедельник, вторник и среда», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в начале недели по ночам будет минус 2 - плюс 3 градуса, днем — плюс 3 - плюс 8 градусов. Самым холодным днем станет среда 21 октября. Ночью будет 0 - минус 2 градуса в Москве и 0 - минус 3 градуса по области. Днем прогнозируется плюс 3 - плюс 5 градусов в Москве и плюс 1 - плюс 6 градусов по области.

«Во второй половине недели, начиная с четверга, погоду будет определять очередной североатлантический циклон. Погода будет облачная. В четверг и пятницу пройдут дожди, <...> температура будет повышаться», — добавил синоптик.

В четверг ночью в Москве ожидается плюс 1 - плюс 3 градуса, по области — минус 1 - плюс 4 градуса. Днем температура составит плюс 5 - плюс 7 градусов в Москве и плюс 3 - плюс 8 градусов по области.

В пятницу ночью столбили термометров покажут плюс 4 - плюс 6 градусов в Москве и плюс 2 - плюс 7 градусов по области. Днем будет плюс 10 - плюс 12 градусов в Москве и плюс 8 - плюс 13 градусов по области.

«В выходные <...> облачно с прояснениями, кратковременные дожди с мокрым снегом. По ночам 0 - плюс 5 градусов, днем плюс 2 - плюс 7 градусов», — заключил собеседник агентства.