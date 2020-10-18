РИАМО - 18 окт. В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%, по сравнению с предыдущей неделей, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки госпитализировали 1020 человек с Covid-19. За неделю госпитализировали на 15,6% пациентов с коронавирусом больше, чем за предыдущую. На ИВЛ находятся 333 человека с коронавирусом.

«Среди заболевших 13,5% - дети, 42,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,6% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», — говорится в сообщении.

Горожанам старше 65 лет и жителям с хроническими заболеваниями напомнили о соблюдении режима самоизоляции. В общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию и надевать защитные маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.