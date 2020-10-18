РИАМО - 18 окт. Порядка одного миллиона человек перешли на удаленную работу в Москве, власти города видят это по снижению пассажиропотока в транспорте, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня около одного миллиона человек перешли на дистанционку. <...> Мы видим сегодня по трафику: на миллион человек снизилось передвижение по городу, в первую очередь в общественном транспорте», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Мэр добавил, что по сравнению с прошлым годом пассажиропоток в общественном транспорте столицы уменьшился на 39%.

В мегаполисе предприятия обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку из-за распространения Covid-19.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.