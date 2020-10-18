РИАМО - 18 окт. Ограничения в рамках борьбы с коронавирусом для особо уязвимых категорий граждан позволят избежать негативных последствий для столичной экономики, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.
«Не трогая экономику, создаем ограничения для тех групп населения, которые меньше всего влияют на занятость населения, на заработную плату, на доходы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».
По его словам, ограничения для борьбы с распространением коронавируса в столице касаются около 2 миллионов горожан старше 65 лет, порядка 600 тысяч человек младше 65 лет с хроническими заболеваниями, а также полмиллиона школьников с 6 по 11 классы.
«Если взять эти группы и каким-то образом хотя бы снизить их передвижение и контакты, мы, вполне возможно, добьемся положительного результата. Другие группы мы не трогаем», - отметил Собянин.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии