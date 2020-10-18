РИАМО - 18 окт. Ограничения в рамках борьбы с коронавирусом для особо уязвимых категорий граждан позволят избежать негативных последствий для столичной экономики, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Не трогая экономику, создаем ограничения для тех групп населения, которые меньше всего влияют на занятость населения, на заработную плату, на доходы», - сказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

По его словам, ограничения для борьбы с распространением коронавируса в столице касаются около 2 миллионов горожан старше 65 лет, порядка 600 тысяч человек младше 65 лет с хроническими заболеваниями, а также полмиллиона школьников с 6 по 11 классы.

«Если взять эти группы и каким-то образом хотя бы снизить их передвижение и контакты, мы, вполне возможно, добьемся положительного результата. Другие группы мы не трогаем», - отметил Собянин.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.