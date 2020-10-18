РИАМО - 18 окт. В столице в этом году около 300 человек успешно сдали добровольный квалификационный экзамен (ДКЭ) для студентов, многие из участников уже получили предложения от работодателей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Проект добровольного экзамена для студентов был запущен три года назад властями города и Рособрнадзором.

«Сначала молодые люди проходят онлайн-тест по базовым знаниям в выбранной профессии на портале dke.moscow. Затем на площадке «Технограда» решают практические кейсы, имитирующие реальную проблему компаний», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Награждение победителей ДКЭ состоялось 17 октября. Один из них, Дмитрий Дубровин, хорошо сдал первый этап экзамена по IT и менеджменту, после чего его позвали работать в несколько компаний. Он выбрал строительное направление. Полина Исакова благодаря экзамену нашла перспективную должность в сфере недвижимости. А студентка Дарья Занина уже проходит практику в SMM-агентстве.

С 2017 года количество партнеров экзамена стало в 10 раз больше, среди них банки, корпорации, ведущие вузы, мобильные операторы. Всего более 80 компаний-партнеров.

Около 20 тысяч студентов из Москвы сдали добровольный экзамен. Чаще всего в нем участвовали будущие менеджеры проектов, педагоги, специалисты по госуправлению и аналитики.