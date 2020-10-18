РИАМО - 18 окт. За сутки в столице выявили 4610 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 362 253 случая, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки в столице скончались 52 человека с коронавирусом. Вылечились после инфекции еще 1654 пациента.
В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. Скончались 185 человек, выздоровели 5 377 пациентов.
С начала пандемии в стране выявили 1 399 334 случая инфекции. Скончались 24 187 человек с коронавирусом. Вылечились после инфекции 1 070 576 человек.
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Текстовая трансляция
18 ОКТЯБРЯ
- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.
- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .
- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.
- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:
- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.
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