РИАМО - 18 окт. За сутки в столице выявили 4610 случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 362 253 случая, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице скончались 52 человека с коронавирусом. Вылечились после инфекции еще 1654 пациента.

В России за сутки выявили 15 099 случаев коронавируса. Скончались 185 человек, выздоровели 5 377 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 1 399 334 случая инфекции. Скончались 24 187 человек с коронавирусом. Вылечились после инфекции 1 070 576 человек.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.