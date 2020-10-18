РИАМО - 18 окт. На территории комплекса по переработке отходов в деревне Поцелуево городского округа Егорьевск нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 04:47 17 октября 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Специалисты взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» перевезли боеприпас в карьер у деревни Раменки. Объект взят под охрану. Уничтожение снаряда запланировано на 19 октября.