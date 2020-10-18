РИАМО - 18 окт. Решение перевести на дистанционное обучение школьников столицы с 6 по 11 классы связано с большей вероятностью их заражения коронавирусом, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

Он добавил, что власти стараются вводить ограничения для борьбы с пандемией так, чтобы как можно меньше влиять на экономику города. В частности, ограничения из-за коронавируса касаются около двух миллионов горожан старше 65 лет. Кроме того, они касаются порядка 600 тысяч человек младше 65, но с хроническими заболеваниями.

С 19 октября, чтобы попасть в ночной клуб, надо будет зарегистрироваться с помощью QR-кода. По словам Собянина, решение ввести контроль на входе было принято во избежание закрытия заведений, которые работают в ночные часы.

«Чтобы мы видели, кто из этих людей в последующем заразился. Какая интенсивность заболевания после этого. В случае заражения человека очень быстро можно найти других, которые контактировали в этот день с этим человеком, продиагностировать их», - отметил мэр.

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Текстовая трансляция

18 ОКТЯБРЯ

- В столице выявили 4610 новых случаев коронавируса, за неделю число новых выявленных случаев Covid-19 выросло на 20%.

- За сутки в России зарегистрировали 15 099 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 460 больных. В Москве - 4 610 .

- В столице за минувшие сутки после коронавирусной инфекции выздоровели 1654 человека, за весь период пандемии врачи города вылечили более 273 тысяч пациентов.

- Собянин объяснил, почему на дистанционную учебу переводят только 6–11 классы:

«Задают вопросы, а почему с 6 по 11 классы? Почему не все школы (перевести на удаленку - ред.)? Потому что заболеваемость среди учащихся старших классов, с 6 по 11, значительно больше, чем у учащихся с 1 по 5 классы», - рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

- За последние сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев увеличилось до 5 958.