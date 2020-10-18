РИАМО - 18 окт. В столице стало на 40% меньше мигрантов, это влияет на рынок труда в коммунальной сфере, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам. Это, конечно, влияет на рынок труда, на то, что в коммунальной сфере», — рассказал Собянин в эфире программы «Вести. Неделя в городе» на канале «Россия 1».

По его словам, далеко не все москвичи готовы занимать должности, где требуется ручной труд. Например, заниматься уборкой снега. Тем не менее город старается компенсировать нехватку рабочих рук.

«Очень много механизации, привлекаем людей из других регионов», - добавил Собянин.