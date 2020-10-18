РИАМО - 18 окт. Из-за влияния активного циклона в Московском регионе будет облачно, временами пройдут дожди, температура составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов, по области — плюс 2 - плюс 7 градусов», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. При относительной влажности 80% атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Такие погодные условия с ветром, дождем и пониженным давлением могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Им рекомендуют избегать сильных физических нагрузок и выполнять требования лечащего врача.