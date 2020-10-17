РИАМО - 17 окт. В столице задержали подозреваемого, который убил мужчину 1970 года рождения на юге города, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По данным следствия, в субботу днем в квартире дома по улице Чертановской было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранениями.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в кратчайший срок установлен и задержан подозреваемый 1992 года рождения», — отмечается в материале.

Подозреваемый доставлен в следственный отдел для проведения следственных действий, по итогам которых фигуранту дела предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.