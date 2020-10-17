РИАМО - 17 окт. В столице в квартире дома по улице Привольной нашли тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями, сообщила представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По этому факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«Предварительно установлено, что женщина совершила выстрел в своего сожителя, после чего покончила жизнь самоубийством», — сказала Иванова.

На месте происшествия работают криминалисты. Следователи допрашивают соседей, устанавливается полная картина произошедшего. Расследование дела продолжается.