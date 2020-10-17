РИАМО - 17 окт. В столице ко Дню работников дорожного хозяйства открылась выставка «Дороги России. Люди в кадре», посвященная героям отрасли, на снимках есть специалисты из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В этой отрасли в России работает более миллиона человек, и еще столько же — в смежных отраслях. Сотрудники отрасли обеспечивают успешную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 83 субъектах страны. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, ремонт дорог не прекращался – дорожники не только не отстали о графика, но и перевыполнили план.

«В условиях пандемии мы сделали серьезный упор на дорожное строительство. Благодаря поддержке президента и председателя правительства регионы получили почти 100 миллиардов рублей на опережающее строительство дорог. Это дало существенный толчок всей отрасли», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что в этом году работы пройдут более чем на 6,6 тысячи объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общей протяженностью более 15 тысяч километров: строятся, реконструируются, капитально ремонтируются трассы, магистрали и мосты, в нормативное состояние приводятся участки улично-дорожной сети в городах и районах.

Сотрудники дорожной отрасли из разных субъектов страны стали героями выставки, в том числе на снимках есть работники из Подмосковья. Например, из Каширы машинист бульдозера Виктор Брылев, он работает на заборе песка в ГБУ «Мосавтодор». Брылев 10 лет трудится на региональной сети дорог Зарайского округа, также привел в дорожники двоих сыновей.

Фотовыставка открылась 16 октября и продлится до 1 ноября на специальной площадке в Москве по адресу: улица Арбат, дом 28. Посмотреть экспозицию также можно на онлайн-ресурсах портала «Будущее России. Национальные проекты».

Пешеходы и автолюбители замечают масштабные перемены, но трудовая жизнь изыскателей, проектировщиков, инженеров, строителей практически всегда остается за кадром. Некоторые сотрудники работают в отрасли всю жизнь, продолжая традиции родителей.

«Люди ― наш самый ценный ресурс. Любая созидательная работа (дорожное строительство можно отнести именно к такой категории) невозможна без взаимопомощи, взаимоуважения, взаимовыручки. И от того, насколько сильна команда, насколько она профессиональна, зависит результат общего дела», — отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Он добавил, что профессия дорожника становится престижнее. Это говорит о том, что в стране работают отличные специалисты.

Выставка «Дороги России. Люди в кадре» подготовлена АНО «Национальные приоритеты» и порталом «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, при поддержке Федерального дорожного агентства.