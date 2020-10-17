РИАМО - 17 окт. В столице с начала 2020 года в оперативную дежурную службу МЧС поступило в три раза меньше ложных вызовов, чем за такой же период в 2019 году, число таких звонков сократилось с 294 до 98, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

За 5 лет количество ложных звонков уменьшилось в 15 раз.

«Добиться таких показателей позволила обширная информационно-профилактическая кампания по формированию культуры безопасности жизнедеятельности, подрастающее поколение становится более грамотным, поднимая тем самым уровень культуры пожарной безопасности в целом», — говорится в сообщении.

Ложные сообщения делятся на две категории. Первое – «мнимые» происшествия. Второе – «детская шалость». Такие нарушения повлекут за собой штраф в размере от одной до полутора тысяч рублей.

Каждый день оперативная дежурная смена отрабатывает около 1,5 тысяч звонков. Если сообщение ложное, то тратятся и время, и средства, кроме того, оперативную помощь может не получить тот, кому она действительно нужна.

«Ложный звонок в службу «101» может привести к потенциальной трагедии. В такие моменты счет времени идет на секунды», — заключается в материале.