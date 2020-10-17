РИАМО - 17 окт. Из-за прогнозируемых дождей, снега, гололедицы в Московской области дорожные службы переведены в режим повышенной готовности, осуществляется оперативный мониторинг погодных условий, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Дождь и мокрый снег, местами сильные, ожидаются в регионе 17-18 октября, ночью и утром 18 октября в регионе может образоваться гололедица, а до конца суток 18 октября порывы ветра будут усиливаться до 15-20 метров в секунду.

«При необходимости будет выполнена превентивная обработка противогололедными материалами потенциально опасных участков - эстакад, мостов, путепроводов», — говорится в сообщении.

Дорогам, по которым ездит общественный транспорт, подъездам к социально значимым объектам уделяется особое внимание.

К выходу на линии для оперативного реагирования подготовили около 500 единиц спецтехники.

Водителей призвали быть предельно внимательными и осторожными.