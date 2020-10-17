РИАМО - 17 окт. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков призвал соблюдать профессиональную этику на фоне скандалов вокруг фигурного катания, сообщает Газета.ru.

«Нам нужно успокоиться, сосредоточиться на работе и не забывать о профессиональной этике. Мы одна команда, представляем сборную России. Надо находить общий язык», — сказал Горшков.

Глава ФФККР добавил, что сезон из-за пандемии коронавируса складывается непросто, но во всех странах организаторы прилагают большие усилия, чтобы у спортсменов была возможность тренироваться и выступать.​