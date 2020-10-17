РИАМО - 17 окт. В Московской области в селе Ивановское городского округа Черноголовка прошло закрытие поискового сезона, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.
В Подмосковье всего 12 поисковых объединений и 142 поисковых отряда. В них входят более 2,5 тысяч человек.
«Обычно закрытие сезона проходит в третью субботу ноября. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сейчас вновь вводятся некоторые ограничительные меры. Поэтому, пока есть возможность, приятно собраться вместе с нашими поисковиками и лично сказать им спасибо за непростую исторически важную работу», — сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.
Он отметил, что с каждым годом количество желающих присоединиться к поисковикам растет. Парламентарии понимают, что необходимо законодательное регулирование, чтобы эти отряды как минимум имели право на поддержку со стороны государства.
Он отметил, что работу над законопроектом ведут совместно с представителями Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области, палаты молодых депутатов при Мособлдуме и поисковых движений.
По словам председателя координационного Совета поисковых отрядов Подмосковья Владислава Рязанова, в законопроекте учтены важные критерии, благодаря которым работа поисковиков станет более четкой и урегулированной. В нем прописано, кто такие поисковые объединения, права и обязанности поисковиков, расширенные полномочия регионального органа государственной власти в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и пункт о реестре поисковых объединений региона.
Он добавил, что поисковое движение будет легитимным, нужным, так как это одно из самых передовых направлений по патриотическому воспитанию молодежи.
Рязанов объяснил, что в Московскую область хотят попасть отряды из Москвы, но, пока нет закона, непонятно, на каких основаниях и правах они смогут присоединиться.
Несмотря на закрытие поискового сезона, работа отрядов продолжится в архивах. В апреле 2021 года поисковики вновь приступят к раскопкам.
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