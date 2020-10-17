РИАМО - 17 окт. В Московской области в селе Ивановское городского округа Черноголовка прошло закрытие поискового сезона, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Подмосковье всего 12 поисковых объединений и 142 поисковых отряда. В них входят более 2,5 тысяч человек.

«Обычно закрытие сезона проходит в третью субботу ноября. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Сейчас вновь вводятся некоторые ограничительные меры. Поэтому, пока есть возможность, приятно собраться вместе с нашими поисковиками и лично сказать им спасибо за непростую исторически важную работу», — сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

Он отметил, что с каждым годом количество желающих присоединиться к поисковикам растет. Парламентарии понимают, что необходимо законодательное регулирование, чтобы эти отряды как минимум имели право на поддержку со стороны государства.

«Поэтому сейчас Московская областная дума продолжает работу над таким законопроектом. Буквально три дня назад мы приняли его во втором чтении, и сейчас ведется подготовка к третьему», — добавил Жолобов.

Он отметил, что работу над законопроектом ведут совместно с представителями Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области, палаты молодых депутатов при Мособлдуме и поисковых движений.

По словам председателя координационного Совета поисковых отрядов Подмосковья Владислава Рязанова, в законопроекте учтены важные критерии, благодаря которым работа поисковиков станет более четкой и урегулированной. В нем прописано, кто такие поисковые объединения, права и обязанности поисковиков, расширенные полномочия регионального органа государственной власти в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и пункт о реестре поисковых объединений региона.

«Во многих регионах такой закон есть, и по их опыту ясно, что работать легче, когда четко прописаны твои права и обязанности. Закон Московской области, который мы очень ждем, поможет урегулировать взаимодействие между отрядами и объединениями, с органами местного самоуправления, с правительством», — рассказал Рязанов.

Он добавил, что поисковое движение будет легитимным, нужным, так как это одно из самых передовых направлений по патриотическому воспитанию молодежи.

Рязанов объяснил, что в Московскую область хотят попасть отряды из Москвы, но, пока нет закона, непонятно, на каких основаниях и правах они смогут присоединиться.

Несмотря на закрытие поискового сезона, работа отрядов продолжится в архивах. В апреле 2021 года поисковики вновь приступят к раскопкам.