РИАМО - 17 окт. Кальян-бар «Мята Lounge» нарушил указ мэра столицы по части запрета курения кальянов в общественных местах, заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток, сообщила журналистам в субботу ведущий специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора в ТиНАО Ирина Гречкина.

Кальянная находится в поселке Коммунарка на улице Бачуринской, дом 17, на первом этаже.

«В ходе проведенного обследования установлено нарушение действующего в столице указа мэра №68-УМ в части запрета на курение кальяна в общественных местах. Кроме того, сотрудник заведения работал без перчаток и в спущенной маске, а в зале отсутствовала сигнальная разметка о соблюдении социальной дистанции», — сказала Гречкина.

Также, по словам эксперта, у некоторых сотрудников отсутствовали медкнижки с подтверждением о своевременном прохождении медосмотра и вакцинации. В кальянной нет необходимых дезинфицирующих средств, антисептиков, графика уборки и маркировки на уборочном инвентаре.

После проверки сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном нарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Суд может назначить заведению штраф или приостановить его деятельность.