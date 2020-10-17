РИАМО - 17 окт. Сотрудница библиотеки №250 Лариса Робенкова порекомендовала интересные книги для чтения детям и подросткам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Книги способны не только увлечь ребенка сильнее, чем любой гаджет, но и сделать домашний вечер приятным для всех членов семьи», - говорится в сообщении.

Серия книг японского автора Кадзуо Ивамуры «14 лесных мышей» украшена яркими иллюстрациями и рассказывает о жизни мышиного семейства. Для тренировки памяти подойдут стихотворения Риммы Алдониной. В сборнике «Мне машинки подарили» можно найти, например, стихи о животных или необитаемых островах.

Объяснить ученику начальной школы, как побороть зависть, проще с книжкой Ирины Даниловой «Бабушка, что такое зависть». Самые интересные факты о представителях семейства кошачьих увлекательно изложены в произведении Сергея Юрского «Я кот».

Подросткам рекомендовали «Блог Кото-сапиенса» Тамары Крюковой, а также книгу с закрученным сюжетом Алины Бронски «И про тебя там написано».