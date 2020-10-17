РИАМО - 17 окт. В кассах станций внутри Кольцевой линии столичной подземки теперь можно купить «Тройки» с изображением теннисистки Светланы Кузнецовой, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На станции «Воробьевы горы» открылась экспозиция, посвященная Кузнецовой. Выставка будет работать до 26 октября. На ней представлены фото и награды спортсменки.

«И это еще не все. В кассах внутри Кольцевой линии теперь можно приобрести тематические «Тройки» с изображением теннисистки. Новая коллекция «Спортивное достояние России» вышла тиражом 10 тысяч экземпляров», — говорится в сообщении.

В интернет-магазине и на стойках «Живое общение» можно купить коллекционные сувенирные карты с изображением Кузнецовой.

Видео о биографии Кузнецовой начали показывать на экранах в поездах метро. Кроме того, теннисистка записала аудиообъявления, которые можно услышать на эскалаторах. Спортсменка призывает пассажиров надевать перчатки и маски в общественном транспорте.