РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В подмосковном Подольске волонтеры за неделю раздали около 9 тысяч масок на улицах округа, сообщается в Instagram-аккаунте главы Подольска Николая Пестова.

«В Подольске сотрудники администрации и волонтеры раздали за неделю на улицах округа около 9 тысяч масок. 69 активистов, в том числе 45 волонтеров, дежурят у шести железнодорожных станций, на трех автостанциях, в общественном транспорте. Добровольцы напоминают пассажирам об обязательном ношении масок в общественных местах, а в случае их отсутствия выдают индивидуальные средства защиты бесплатно», - сказал Пестов.

Вместе с масками жителям вручают памятки о необходимости соблюдения мер по безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

«Благодарю наших волонтеров и активистов за неравнодушие! Ваша деятельность в этот период очень важна. Призываю жителей проявлять личную ответственность друг перед другом, соблюдать масочный режим и другие противоэпидемические рекомендации специалистов», - добавил Пестов.

Требование о ношении масок в общественном транспорте Подмосковья является обязательным. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф согласно КоАП МО — 5 тысяч рублей. Постановлением губернатора Московской области усилен контроль за ношением масок в общественных местах, в том числе в транспорте.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Covid будет лидером по заболеваемости этой осенью:

«В этом году, в этом сезоне, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем другими штаммами вируса», — сказал Проценко в шоу на YouTube «Дайте сказать».

- В Москве городские службы начали проведение дезинфекции на открытых пространствах, в работах участвуют более 50 тысяч специалистов.

- Столичных туристов оштрафовали на 1,02 млн руб за неразмещение данных о тесте на Covid‑19. Более 2% горожан, которые вернулись из‑за рубежа с 1 августа, не внесли сведения о тесте на портал госуслуг РФ.

- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,