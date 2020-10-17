РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В школах Подольска 27 классов обучаются дистанционно из‑за заболевших коронавирусом детей, сообщается в Instagram-аккаунте главы Подольска Николая Пестова.

Ранее сообщалось о 25 классах на дистанционном обучении. Школы Подольска уходят на каникулы в соответствии с учебным графиком – с 28 октября по 4 ноября.

«В настоящее время на дистанционном обучении в Подольске находятся 27 классов в 18 школах, в том числе по случаям выявления в детских коллективах коронавирусного заболевания и заболеваний ОРВИ (в основном это старшие классы). На карантине также 10 групп в семи дошкольных организациях, из них по Covid — семь групп», - сказал Пестов.

Все образовательные учреждения городского округа Подольск работают в штатном режиме, но со строгим соблюдением особых правил в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Их соблюдение контролируется администрацией округа, министерством образования Московской области.

Установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования руководство школ Подольска обязано выполнять неукоснительно. В рамках мер усиленной профилактики в центре внимания – утренние фильтры и обязательная термометрия. При входе в образовательные учреждения учащимся и сотрудникам измеряют температуру специальными бесконтактными термометрами.

На каждом этаже установлены санитайзеры и приборы для обеззараживания воздуха. Также введена беззвонковая система – такая мера позволяет разграничить потоки учащихся в коридорах. В течение дня кабинеты регулярно проветриваются, проводится влажная уборка школьных помещений дезинфицирующими средствами.

Временно приостановлена кабинетная система. Теперь школьники старших классов не переходят из кабинета в кабинет перед каждым уроком. За классами закреплены отдельные кабинеты. Это организовано для того, чтобы свести к минимуму перемещение детей по школе и их контакты друг с другом.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

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«В этом году, в этом сезоне, удельный вес простудных заболеваний, вызванных коронавирусом, будет выше, чем другими штаммами вируса», — сказал Проценко в шоу на YouTube «Дайте сказать».

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- Столичных туристов оштрафовали на 1,02 млн руб за неразмещение данных о тесте на Covid‑19. Более 2% горожан, которые вернулись из‑за рубежа с 1 августа, не внесли сведения о тесте на портал госуслуг РФ.

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- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

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