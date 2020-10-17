РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Подольские дзюдоисты Мария Братищева и Ибрагим Наджафов успешно выступили на областных соревнованиях и завоевали путевки на первенство России, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

С 15 по 17 октября в Раменском прошло областное первенство по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

«Подольские спортсмены завоевали путевки на первенство России по дзюдо среди юниоров. Мария Братищева одержала победу в весе 44 килограмма, Ибрагим Наджафов стал серебряным призером в весовой категории 60 килограммов», - говорится в сообщении.

Комитет по физической культуре и спорту администрации округа поздравил спортсменов и тренерский штаб.