РИАМО - 17 окт. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе коммунальные, дорожные службы и энергетики переведены в режим повышенной готовности из-за штормового ветра, мокрого снега и гололедицы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Дождь и мокрый снег, местами сильные, ожидаются в Подмосковье с 21:00 субботы до 15:00 18 октября, ночью и утром 18 октября в регионе может образоваться гололедица, а до конца суток 18 октября порывы ветра будут усиливаться до 15-20 метров в секунду.

«Просим всех жителей Подмосковья быть осторожными. <…> По возможности лучше отказаться от поездок и оставаться дома», — отмечается в материале.

Ранее в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, мокрого снега и порывистого ветра. Предупреждение будет действовать с 18:00 субботы до 12:00 18 октября.