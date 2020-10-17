РИАМО - 17 окт. В Московской области с 21:00 субботы до 15:00 воскресенья ожидается штормовой ветер, дождь, мокрый снег, гололедица, специалисты ГУ МЧС РФ по Подмосковью разослали жителям СМС-сообщения.

Образование гололедицы прогнозируется ночью и утром, скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду.

«Будьте внимательны и осторожны», — отмечается в сообщении.

В случае необходимости обратиться за помощью спасателей можно по телефонам 01, 101, 112.

Ранее в Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, мокрого снега и порывистого ветра. Предупреждение будет действовать с 18:00 субботы до 12:00 18 октября.