РИАМО - 17 окт. В Московской области на всех маршрутах общественного транспорта есть возможность оплаты проезда бесконтактным способом с помощью банковской карты или карты «Стрелка», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Согласно принятому Московской областной думой закону, перевозчики обязаны проинформировать пассажиров о возможности бесконтактной оплаты. Сведения об этом должны быть на входе и выходе из транспортного средства, в объявлении нужно крупно указать, что пассажир имеет право ехать бесплатно, если у него отказались принимать бесконтактную оплату.

«Не все пассажиры знают о законодательстве, которое не обязывает пассажира искать наличные, если карту по каким-то причинам не приняли. Обязав перевозчиков разместить информацию в каждом автобусе, пассажир мотивированно сможет сказать водителю, что ему не обеспечили возможность оплатить картой, и закон позволяет ему ехать бесплатно», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Если информация об оплате бесконтактно отсутствует, то перевозчику грозит штраф. Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 70 до 100 тысяч рублей. Кроме того, водителя или кондуктора могут оштрафовать за отказ принимать карту на 2 тысячи рублей.

О нарушениях в транспорте жители региона могут сообщить на горячую линию Минтранса Подмосковья 8 (495) 228-19-19 и на портал «Добродел».