РИАМО - 17 окт. Жена олимпийского чемпиона Алексея Ягудина, фигуристка Татьяна Тотьмянина опровергла слухи, что ушла из проекта «Ледниковый период» из-за ревности супруга, сообщает Газета.ru.

В Instagram предположили, что спортсменка ушла из программы из-за ревности мужа к ее партнеру по шоу — актеру Вячеславу Чепурченко.

«Ревнуют к достойным, а не к обертке», — ответила на догадку Тотьмянина.

Ранее фигуристка ушла из «Ледникового периода» из-за травмы. Об этом сообщалось в Instagram-аккаунте шоу.​​