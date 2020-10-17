РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 17 окт. В Дзержинском 22 октября отключат электричество в детском саду №9 на Поклонной улице, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Дзержинское производственное отделение АО «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 22 октября с 9:00 до 17:00 по адресу: Дзержинский, улица Поклонная, дом №3А, детский сад №9», - говорится в сообщении.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.