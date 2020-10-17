РИАМО - 17 окт. Московский «Спартак» показал первый день нового игрока Виктора Мозеса в столице, сообщает Газета.ru.
Футболист будет играть за «красно-белых» на правах аренды до конца сезона 2020-2021. У «Спартака» есть право приоритетного выкупа полузащитника.
«Москва — красивый город. Прилетев, я понял, насколько это классное место. С нетерпением жду, когда сыграю здесь», — сказал Мозес.
Он отметил, что, как и в Англии, болельщики на стадионах в Москве находятся близко к полю.
Права на игрока принадлежат лондонскому «Челси».
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