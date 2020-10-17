РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В подмосковном Подольске водитель иномарки въехал в стоящий автомобиль, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В Подольске 16 октября в 23:25 на проспекте Юных Ленинцев недалеко от дома №3 Mitsubishi Lancer наехал на стоящий Daewoo Matiz. Пострадавших нет», - сказал сотрудник.

По его словам, на место происшествия выезжала скорая помощь для обследования водителей.