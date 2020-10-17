РИАМО - 17 окт. Российский эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский не увидел существенного значения в открытиях о том, что устойчивость к коронавирусу есть у людей с первой группой крови, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее датские и канадские ученые провели исследования. Первые выяснили, что реже всего коронавирусом заражаются люди с первой (АВ0) группой крови. Вторые узнали, что чаще всего в тяжелой форме переносят коронавирус люди со второй (А) или четвертой (АВ) группами крови.

«В данном случае обнаружена статистическая связь, хотя пока недостаточно ясно, могут ли в принципе заразиться и передавать вирус люди с первой группой крови или у них только меньше тяжелых форм заболевания», — сказал Покровский.

Эпидемиолог отметил, что это требует дальнейшего изучения, но он не видит существенного практического значения этого открытия.

Ученый добавил, что есть много работ, которые выявляют статистическую связь между разными группами крови и разными заболеваниями. Однако это нельзя применить на практике. Например, нельзя рекомендовать носить или не носить маски людям с определенной группой крови. ​

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

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