РИАМО – 17 окт. Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев был госпитализирован, ему сделали операцию, сообщает в субботу Федеральное агентство новостей.

«У меня давно были проблемы с дыханием. Теперь задышу полной грудью. Себя пока не буду показывать, не в лучшем виде сейчас», — написал Пашаев в Instagram.

Он добавил, что его положили в больницу для плановой операции на носовой перегородке.

Пашаев отметил, что сейчас читает книги в больнице и продолжает работать.

Пашаев представлял интересы Ефремова по делу о смертельной аварии, произошедшей в Москве. Ефремов в итоге отказался от услуг Пашаева. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы.

В отношении Пашаева возбудили дисциплинарное дело. Он был лишен адвокатского статуса за нарушение кодекса профессиональной этики во время судебного процесса над Ефремовым. ​​