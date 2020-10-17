РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. Депутат Мособлдумы Павел Максимович оказал материальную помощь 26 обратившимся к нему жителям Подольска в октябре, в том числе одиноко проживающим старикам и инвалидам, сообщила «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь парламентария.

«Максимович привел в течения октября два личных приема граждан. Всего к региональному парламентарию обратились 26 подольчан. Гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, оказали материальную помощь в размере от 5 до 15 тысяч рублей каждому. В том числе одиноко проживающим старикам, инвалидам, а также матерям, которые самостоятельно воспитывают детей-инвалидов», - сказала прес-секретарь.

Из депутатского фонда также выделили материальные средства на оказание экстренной социальной помощи гражданам в соответствии с законом Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».