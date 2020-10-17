РИАМО – 17 окт. Правительство РФ выделило из резервного фонда средства на выплаты пенсий, компенсаций и пособий жителям, уволенным с военной и приравненной к ней службы, сообщает в субботу Газета.ru.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить своевременную выплату в 2020 году пенсий, пособий и компенсаций россиянам, работавшим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ и не только», — говорится в сообщении.

По данному вопросу был принят проект распоряжения правительства РФ. ​​