РИАМО - 17 окт. Порядка 2,2 тысячи человек обеспечат безопасность матчей 11 тура Российской премьер-лиги в Москве, стадионы и территорию возле них обследовали кинологи и сотрудники МЧС, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В субботу на стадионе «Локомотив» пройдет матч между «Локомотивом» и «Уфой». 18 октября на стадионе «ЦСКА» состоится матч между ЦСКА и «Динамо».

«В ходе подготовки и проведения футбольных матчей предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мероприятий. Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время встречи «Локомотива» и «Уфы» будет задействован наряд численностью около 1 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В их число вошли свыше 400 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 росгвардейцев, около 200 полицейских и ОМОНовцев.

Во время матча ЦСКА – «Динамо» безопасность обеспечат свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 400 росгвардейцев, порядка 200 полицейских и ОМОНовцев. Всего – более 1,2 тысячи человек.