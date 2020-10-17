РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 окт. В подмосковном Подольске заполнена большая часть инфекционных коек, поэтому принято решение развернуть мобильный Covid-госпиталь в поселке МИС на базе физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) «Ирида», сообщается в Instagram-аккаунте главы Подольска Николая Пестова.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряжeнной. Она осложняется традиционным ростом сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом. В настоящее время Подольск по уровню заболевших коронавирусом в расчете на 10 тысяч населения находится на 13-м месте среди муниципалитетов Московской области.

«Из 535 инфекционных коек округа заполнены на сегодня уже 435. В складывающейся обстановке принято решение переоборудовать под развертывание дополнительных инфекционных коек ФСК «Ирида» в поселке МИС. Мобильный госпиталь на 195 пациентов разместится на первом этаже, будет обеспечен кислородом, необходимым медицинским оборудованием, в том числе компьютерным томографом. Здесь уже полным ходом идут подготовительные работы», - сказал Пестов.

На время размещения мобильного госпиталя из ФСК «Ирида» вывели все спортивные секции и перераспредили поток занимающихся. Продолжить занятия можно на базе спортивных залов средней школы поселка МИС, ДК «Металлург» на Львовской, в поселке радиоцентра Романцево.

Пестов поблагодарил тренерский состав, занимающихся в секциях, их родителей за понимание ситуации и терпение. Он отметил, что сегодня крайне важно быть готовыми к оказанию медицинской помощи в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

17 ОКТЯБРЯ

- В Москве городские службы начали проведение дезинфекции на открытых пространствах, в работах участвуют более 50 тысяч специалистов.

- Столичных туристов оштрафовали на 1,02 млн руб за неразмещение данных о тесте на Covid‑19. Более 2% горожан, которые вернулись из‑за рубежа с 1 августа, не внесли сведения о тесте на портал госуслуг РФ.

- 1249 человек с Covid‑19 госпитализировали в Москве. 13,1% среди (новых – ред.) заболевших - дети, 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% – от 46 до 65 лет, еще 10,6% - от 66 до 79 лет. Также 4% среди заболевших люди старше 80 лет.

- За сутки в России зарегистрировали 14 922 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 458 больных. В Москве - 4 648 .

- Министерство здравоохранения России создаст препарат, который будет воздействовать на гены человека, отвечающие за репликацию, препарат будет останавливать размножение коронавируса.

- В столице выздоровел после коронавирусной инфекции 2001 пациент за прошедшие сутки, общее число выздоровевших превысило 272 тысячи.

- В столице за минувшие сутки умерли 56 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 5 906 пациентов,